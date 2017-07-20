Olimpiyat altın madalyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen ve Atatürk Spor Salonu'nda yapılan judo müsabakalarında, erkeklerde Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa'dan oluşan Türkiye Kata Takımı, 173,25 puanla birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

Güney Kore'nin 165,66 puanla takım halinde ikinci olduğu müsabakayı, Ukrayna ise 160 puanla üçüncü sırada tamamladı.

MADALYALAR, CUMHURBAŞKANI VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE ARMAĞAN

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'ye judo erkeklerde altın madalya kazandıran Erkan Esenboğa ile Abdullah Sevinç'ten oluşan Türkiye Kata Takımı, madalyalarını 15 Temmuz şehit ve gazileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etti.

İşitme engelli milli sporcu Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye olimpiyatlarda ilk madalyasını kazandırdıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları da bulunduğuna işaret eden Erkan, "Bu şampiyonluk hepsinden öte. Çünkü ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. 15 Temmuz bizim için onur meselesiydi. Bunun için çıktık mindere. 15 Temmuz şehitlerimizin nur içinde yatmasını, gazilerimizin de Allah'ın izniyle sağlığına kavuşmasını istiyorum. Bu madalyayı onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kazandığı madalyanın en anlamlı, en önemli madalya olduğunu vurgulayan Erkan, "Türkiye'ye armağan edeceğim en büyük şey bu madalya. 15 Temmuz'u şehit ve gazilerimizle beraber yendik. Tüm dünya bunu görsün ve bilsin." dedi.

Erkan, kendilerine bu imkanları sağlayan Türk milletine minnettar olduklarını kaydederek, "Dik duruşu ve varlığıyla herkesin saygı duyduğu bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok mutluyuz. Özellikle ona altın madalyayı hediye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Abdullah: "Çok çalıştık"

Milli sporcu Abdullah Sevinç de 12 yıldır judo ile uğraştığını, daha önce Venezuela'da düzenlenen dünya şampiyonasında da birinci olduğunu aktardı.

Sofya'da da derece elde ettiklerini belirten Abdullah, "Samsun'daki dünya şampiyonasında da altın madalya kazandık. Bu sene olimpiyatların Türkiye'de düzenlenmesi nedeniyle heyecanımız vardı, madalya almak zorundaydık. Bunun için çok çalıştık, kendimizden emindik ve bunu başardık." açıklamasında bulundu.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Önder Karakoç ise olimpiyatlarda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Kata takımıyla daha önce başarılarımız, dünya şampiyonluklarımız vardı. Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğuydu, bunu başardık. Altın madalyayı Türkiye'ye hediye ediyoruz." ifadesini kullandı.