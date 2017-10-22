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Oligarkın kızı 6 kişi öldürdü! Serbest bırakıldı

Ukraynalı bir oligarkın 20 yaşındaki kızı Alyona Zaitseva, Kharkiv kentinde kırmızı ışığı fark etmeyince aracıyla yayaların arasına daldı. Kazada 6 kişi öldü.

22 Ekim 2017 Pazar 15:18
Oligarkın kızı 6 kişi öldürdü! Serbest bırakıldı

Kaldırımda bekleyen yayaların arasına dalan Zaitseva, içlerinde 15 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişinin ölümüne yol açtı. Zaitseva, kazadan ufak tefek sıyrıklarla kurtulurken, olayın ardından ambulans bekleyen öfkeli kalabalık genç kadını linç etmek istedi.

Linçten kendisini bir ciple takip eden korumaları sayesinde kurtulan Zaitseva, gözaltına alındı. Genç kadının, taksirle ölüme sebebiyet vermekten mahkemeye çıkartıldı.

Oligarkın kızı 6 kişiyi öldürdü Mahkemede hüngür hüngür ağladı

Elleri kelepçeli şekilde mahkemeye götürülen Zaitsev'in sürekli ağladığı görülüyor.

Babasının, kazada yaşamını kaybeden ve yaralananlarla, ailelerine her türlü maddi-manevi desteği vermeyi taahhüt ettiği mahkemede, ölenler için de mahkemenin uygun göreceği en üst tutardan tazminat ödemeyi teklif ettiği kaydediliyor.

İlk duruşma sonrası, mahkeme milyarder babanın tek varisi olan Alyona için en az 2 ay yurt dışına çıkış yasağı koyarak, dava süresince kentten ayrılmaması ve her gün karakola giderek imza vermesi kaydıyla tahliye kararı verdiği, ayrıca yüklü bir kefalet belirleneceği Ukrayna medyasında yer aldı.

AĞLAYARAK GELDİ GÜLEREK ÇIKTI

Mahkemenin kararından sonra, duruşmaya girdiği andaki gözyaşlarından eser kalmadığı, tebessüm ettiği karelere yansıyan milyarder genç kızın yakında serbest bırakılması bekleniyor. Rusya'da 1990'lı yıllardan sonra özelleştirmelerle zengin olan işadamlarına 'oligark' deniyor. 'Servetinin kaynağı karanlık' anlamında da kullanılıyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 15:18
  1. Zaitseva
  • kemalkemal1 sa önce
    Zenginin dokunulmazlığı Türkiyeden başka ülkelerde de varmış arkadaş... Demek ki zamınında medeniyet bu ülkelerden getirilmiş..
  • Aslan beyAslan bey12 sa önce
    Kadina siddete hayir. Kadinlar cicektir. Kadinavurulmaz. Kadinlar hep her kosulda haklidir. Kadin Adam oldurduyse muhakkak hakli gerekceleri vardir. Kadin magdur edilmemeli serbest birakilmali. Turk medeni kanunu nagore Boyle. Galiba ukraynada turkiye gibo Kadin haklari cok ileri tebrikler.
  • JurnalJurnal13 sa önce
    BİZ TÜRKİYE DE BU TÜR ŞEYLERE ÇOOKTAAN ALIŞIĞIZ VE YABANCI DEĞİLİZ!SİZLER DAHA YENİMİ GÖRÜYORSUNUZ BÖYLE OLİGARK ADALETİNİ YAHU!ŞAŞIRDIM DOĞRUSU....
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM13 sa önce
    Münevverin katili kamalist avukata rağmen kodese atıldı. Adam gibi düzgün örnek versen.
  • tokatcitokatci14 sa önce
    Bizde farklimiki ruzgar cetin polisi sehit etti 9 ay yatip bide kan parasi verip yine alemlere akiyor bidahaki kazaya kadar serbest.
  • MelekMelek14 sa önce
    Aklıma Sinan Çetinin oğlu geldi.
  • Emekli48Emekli4814 sa önce
    İyi ki ahiret ve hesap günü var. Ateistler ne diyor acabadünyada ki adaletsizliklere.
  • ÇavuşÇavuş15 sa önce
    Karl Marks :sosyalizm, kapitalizm ya da her ne izm varsa onları bırak İslamı önyargısız olarak iyice anlamak için araştır. Allah hidayet versin.
  • HanzoHanzo16 sa önce
    Vahşi küffarizmin adaletinden bukadar olur.
  • FaikFaik17 sa önce
    Bu oligarklardan bir zaman bizdede vardı münevver kızımızı testereyle kesen aramızda gezdi durdu daha bu kartel medyasının silgiyle sildiği yüzlerce olay oldu ama ne duyan nede gören oldu.
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