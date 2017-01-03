Ölen ninesiyle selfie çekti!

İngiliz reality şov programı ‘The Geordie Shore’un 21 yaşındaki yıldızı Chloe Ferry, kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin hışmına uğradı.
Ölüm döşeğinde olan büyükannesiyle hastane odasında selfie çekip, yaşlı kadının hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyada paylaşan Ferry, fotoğrafın altına, ‘Huzur içinde yat nineciğim. Seni çok seviyorum. Asla unutmayacağım’ yazdı.
Paylaşımının ardından sosyal medya takipçileri tarafından topa tutulan Ferry, Instagram’ındaki fotoğrafı silse de olumsuz eleştirilerden kurtulamadı.
Ferry’nin ölen ninesiyle çekildiği karenin ekran görüntüsünü alan pek çok kişi, sosyal medyada fotoğrafı yayarak ünlü yıldızı yerin dibine soktu.