Ölen ninesiyle selfie çekti!

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ABD Suriye'de muhalifleri vurdu!

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sermede ilçesine bağlı Kefer Daryan köyünde bulunan ve Suriyeli muhalif gruplardan Şam'ın Fethi Cephesi'ne ait karargah bir B-52 tipi savaş uçakları ile vuruldu. Şam'ın Fethi Cephesi'nin en önemli karargahlarından biri olarak gösterilen karargahta 26 savaşçının hayatını kaybettiği belirtiliyor.