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Ölen her insan pişmanlık duyar... Peki neden?

İyi ya da kötü, ölen her bir insan pişmanlık duyacaktır. İşte nedeni...

01 Şubat 2018 Perşembe 21:42
Ölen her insan pişmanlık duyar... Peki neden?

Resûl-i Ekrem biz ümmetini îkaz sadedinde:

“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur.” buyurmuştur.

“–O pişmanlık nedir yâ Resûlallâh?” diye sorulduğunda:

“–(Ölen), muhsin (ihsan sahibi, iyi) bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır.” cevâbını verdiler. (Tirmizî, Zühd, 59/2403)

Yani sâlih kimseler bile, dünyada sahip oldukları nîmetleri, Allah yolunda niçin daha fazla sarf etmedik diye pişmanlık duyacaklardır. Gâfillerin nedâmetini ise ifâde etmeye kelimeler âciz kalır.

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 21:42
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