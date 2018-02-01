Ölen her insan pişmanlık duyar... Peki neden?
İyi ya da kötü, ölen her bir insan pişmanlık duyacaktır. İşte nedeni...01 Şubat 2018 Perşembe 21:42
Resûl-i Ekrem biz ümmetini îkaz sadedinde:
“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur.” buyurmuştur.
“–O pişmanlık nedir yâ Resûlallâh?” diye sorulduğunda:
“–(Ölen), muhsin (ihsan sahibi, iyi) bir kişi ise, bu hâlini daha fazla artıramamış olduğuna; şâyet kötü bir kişi ise, kötülükten vazgeçerek hâlini ıslah etmediğine pişman olacaktır.” cevâbını verdiler. (Tirmizî, Zühd, 59/2403)
Yani sâlih kimseler bile, dünyada sahip oldukları nîmetleri, Allah yolunda niçin daha fazla sarf etmedik diye pişmanlık duyacaklardır. Gâfillerin nedâmetini ise ifâde etmeye kelimeler âciz kalır.