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Ölen dilencinin evinden 72 milyon Irak dinarı çıktı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Necef kentinde hayatını kaybeden bir dilencinin evinde 72 milyon 322 bin Irak dinarı bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 18:57
Ölen dilencinin evinden 72 milyon Irak dinarı çıktı

Necef'te geçen hafta hayatını kaybeden yaşlı bir dilenci hayatını kaybetti.

Polisin adamın evinde yaptığı incelemeler sonucunda içerisinde milyonlarca Irak dinarı, döviz ve mücevherlerin olduğu torbalar buldu.

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Sputnik'in haberine göre, hesaplamalar sonucunda dilencinin ‘hazinesinde' 72 milyon 322 bin Irak dinarı (64 bin dolar), 562 dolar, 90 Suudi riyali, 119 Lübnan lirası, 10 euro, 300 Kuveyt dinarı, 440 İran misti, 70 Afgan rupisi, 300 Pakistan rupisi bulunduğu tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 18:57
  1. Necef
  2. Bağdat
  3. Irak
  4. dilenci
  • halilhalil58 dk önce
    ben sunu ögrendim, Fakir dilenci yok sefil dilenci var, yani dilencilerin hepsi zengin ama sefil yasiyorlar.
Bugünkü Akit

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