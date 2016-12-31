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Oleksandr Karavaev hakkında bilmeniz gereken her şey

Zorya Luhansk'ın Fenerbahçe'ye transferini duyurduğu Oleksandr Karavaev Shakhtar Donetsk'in altyapısından yetişti. Ukraynalı futbolcu UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki maçta da Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti.

Oleksandr Karavaev hakkında bilmeniz gereken her şey
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:17
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Orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebilen Ukraynalı futbolcu birçok takımda kiralık olarak görev yaptı.
24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı.
Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.


Zorya, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alırken, Karavaev, sarı-lacivertlilere karşı 2 maçta da 90 dakika forma giydi. Bu sezon ligde oynanan 18 karşılaşmanın 17'sinde sahada yer alan Oleksandr Karavaev, yalnızca bonservisinin bulunduğu Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymedi.
6 Avrupa Ligi, 1 Ukrayna Kupası ve 17 Ukrayna Ligi karşılaşmasında sahaya çıkan Karavaev, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı kadrosunda bulunan Karavaev, teknik direktör Shevchenko tarafından 4 kez kadroya alındı.

 
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