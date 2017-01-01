Oleksandr Karavaev Fenerbahçe'ye geliyor!

Ukrayna takımı Zorya Luhansk, resmi sitesinde yaptığı açıklamada orta saha oyuncusu Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Ukrayna ekibi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Karavaev'e başarılar diledi. Transfer süreciyle ilgili olarak bilgi verilen haberde, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'le görüştüğü ve ardından da Shakhtar'ın Zorya ile görüşerek kiralık sözleşmesinin feshedilmesini istediği ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Karavaev'i çok beğendiği belirtilen mesajda, kulüp başkanı Heller, "Karavaev bize 2 yıldız önemli katkılar sağlamış bir oyuncu. Kendisi, Zorya'nın başarılı olmasında çok önemli işlere imza attı. Buradaki performansı sonrasında Ukrayna Milli Takımı'nın da kadrosuna katıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olması, oyuncunun da kendisini göstermesi adına önemli bir durum. Biz bunu göz önüne alarak, kendisinin gitmesine izin verdik. Fenerbahçe'de forma giydiği sürece Ukrayna futbolunun da gelişimine katkıda bulunacaktır. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Oleksandr Karayev kimdir?

Oleksandr Karavaev, orta sahanın hem sağında, hem de solunda forma giyebiliyor. 24 yaşındaki futbolcu, orta sahanın yanı sıra sağ bekte de görev yapabilme özelliğine sahip. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının altyapısından çıkan genç futbolcu, 2012'de Sevastopol'a kiralandı. Bu takımda 1 yıl kiralık olarak forma giyen Karavaev, sezon sonunda tekrar Shakhtar'a döndü. Lucescu'nun takımda düşünmediği Karavaev, 2014 yılında Zorya'ya kiralık olarak gönderildi. Zorya, genç oyuncunun takımda kalmasını istedi ve 2015 yılında bu futbolcuyla tekrar kiralık olarak anlaşıldı.

Fenerbahçe: Görüşmelere başlandı

Fenerbahçe yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev'in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır."