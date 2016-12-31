Oleksandr Karavaev Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda ilk transferini gerçekleştirdi. Zorya Luhansk, Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
ZORYA AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakibi olan Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden Oleksandr Karavaev'in sarı-lacivertlilere transfer olduğunu bildirdi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Fenerbahçe, orta sahada oynayan futbolcuya sezon sonuna kadar 500 bin Euro, bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk'e ise 100 bin Euro ödeyecek.
Öte yandan yapılan anlaşmada sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonu bulunmuyor.