Oleksandr Karavaev Fenerbahçe'de

Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, resmi internet sitesinden 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Karavaev’in Fenerbahçe’ye transfer olduğunu açıkladı.
Shakthar Donetsk'in oyuncusu olan Karavaev Zorya'da kiralık olarak forma giyiyordu. Zorya'nın yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin her iki takımla da anlaşarak transferi bitirdiği belirtildi. Eski kulübü Karavaev'e başarılar diledi.
Oleksandr Karavayev kimdir?
Doğum tarihi/Yaş: 2 Haz 1992 (24)
Doğduğu il: Kherson
Uyruğu: Ukrayna
Boyu: 1,73 m
Mevki: Orta saha - Orta saha sağ
Güncel piyasa değeri: 2.5 milyon Euro