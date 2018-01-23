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Öldürülen YPG'liler topluca gömülüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde öldürülen PKK/YPG'lılar topluca gömülmeye götürülürken görüntülendi.

23 Ocak 2018 Salı 21:19
Öldürülen YPG'liler topluca gömülüyor

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken, bölgedeki teröristler teker teker etkisiz hale getiriliyor.

YPG'li teröristler "Türkleri durdurun." diyerek yardım çağrısı yaparken sayıları her geçen gün biraz daha azalıyor.

TOPLUCA GÖMÜLMEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede öldürülen YPG'li teröristlerin gömülmek üzere topluca götürüldüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

 

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 21:19
  1. afrin operasyonu
  2. YPG'li teröristler
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. Afrin
  • Ramil AzərbaycanRamil Azərbaycan41 dk önce
    Yaşasın TÜRK ordusu. Zalimlerin yeri cəhənnəmdir. Allah Türk qardaşlarlmıza zəfər nəsib etsin. İnşəAllah
  • HalitHalit47 dk önce
    Rabbime milyonlarca şükrediyor ve bu güzel günü bize bahş ettiği için ne kadar hand etsem azdır bu leşlerin sayısı son bulana kadar devam inşaallah
  • SEKARSEKAR53 dk önce
    Gômüldükleri toprakta tarımda yapılmaz şîmdî karantinaya almak lazım yaksalandı iyiydi be
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Kazdıkları leş çukurlarını kapatmasınlar,devamı geliyor. Ha birde büyük kazısınlar.
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Ölüsünü dirisini, Hergün birisini, Birgün hepsini.
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Kazdıkları leş çukurlarını kapatmasınlar,devamı geliyor. Ha birde büyük kazısınlar.
  • Mikail çay Mikail çay 1 sa önce
    RABBİM sayılarını artırsın gömülecek yer bulamasınlar
  • KenanKenan1 sa önce
    Toprakları dolu dolu olsun. a.. cehennem odunları....
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