Öldürülen YPG'liler topluca gömülüyor
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde öldürülen PKK/YPG'lılar topluca gömülmeye götürülürken görüntülendi.23 Ocak 2018 Salı 21:19
Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken, bölgedeki teröristler teker teker etkisiz hale getiriliyor.
YPG'li teröristler "Türkleri durdurun." diyerek yardım çağrısı yaparken sayıları her geçen gün biraz daha azalıyor.
TOPLUCA GÖMÜLMEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede öldürülen YPG'li teröristlerin gömülmek üzere topluca götürüldüğü anların görüntüleri paylaşıldı.