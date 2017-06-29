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Öldürülen yılanın karnından çıktı!

Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde kümese giren ve köylüler tarafından öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı.

29 Haziran 2017 Perşembe 16:05
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:05
  1. Batman
  2. Demirlipınar
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