Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
Dehşet! Elinde falçatayla kanlar içinde...
Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore kararı
İstanbul’da termometreler 39 dereceyi gösterdi!
‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
Şehit polis aynı zamanda 15 Temmuz gazisiymiş
Alabaş kanserden koruyor!
En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
Bu fotoğraf az önce İstanbul'da çekildi
Aç kalmak kanser riskini azaltıyor
Seçim sistemi sil baştan! İki sistem üzerinde çalışılıyor...
1 Temmuz'da başlıyor! Yapmayan yandı
ABD: Türkiye insan kaçakçılığında...
Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği camii geri alındı
Hangi ilimizde kaç Suriyeli var?
Halid Meşal'den Katar açıklaması
Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak
Darbeciler sınıra tampon bölge kuruyor
Kaos çağrısı yapan kadın bakın kim çıktı!
Müslümanlara karşı yeni önlemler alıyorlar
Öldürülen yılanın karnından çıktı!
Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde kümese giren ve köylüler tarafından öldürülen yılanın karnından tavuk çıktı.
29 Haziran 2017 Perşembe 16:05
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:05
Batman
Demirlipınar
yılan
tavuk
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
Aktüel
Üzülüyoruz ama hamd ediyoruz
Gündem
Gezi’nin firarileri
Siyaset
CHP, ABD’nin TIR’ına kör
Aktüel
Çocuklarını FETÖ’den korumak zorunda
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Dünkü FETÖ’cüler tevbe ettiler mi?
Ahmet Can
Eziyet melankolisi ve bayram
Ahmet Varol
Katar’dan istenen tam teslimiyet
Ali Erkan Kavaklı
Nur Dağı ilhamları
Ali Karahasanoğlu
Tezek 1 saatte temizlendi, ya sizin pislikleriniz?
Ali Osman Aydın
Fazla Kiloların Nedeni Bulundu
Atilla Özdür
Cıvalı zar...
Hüseyin Öztürk
Vakıf emin el demektir
Mehtap Yılmaz
CHP TIR’ları PKK’ya yardım taşıyor!
Son Eklenen Haberler
Türkiye'den Almanya'ya sert tepki: Bu..
Galatasaray yeni transferini resmen..
Tüneller nasıl yapılıyor?
Öldürülen yılanın karnından çıktı!
Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!
EPDK açıkladı! Elektriğe zam var mı?
Devlet Bahçeli kararını verdi!
Dehşet! Elinde falçatayla kanlar..
Suikast sonrası Malezya'dan Kuzey Kore..
TEM'de korku dolu anlar!
İstanbul’da termometreler 39 dereceyi..
Başbakan Yardımcısı Kaynak: İnsanı..
‘Pezevenk’e değil ifşa edene ceza!
El Nuri Camisi’ndeki yıkım havadan..
Tırdaki saman balyaları alev aldı
Şehit polis aynı zamanda 15 Temmuz..
Galatasaray Maicon’u duyurdu
Almanya'dan flaş Erdoğan açıklaması
Elektriğe 3 ay zam yok
Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...