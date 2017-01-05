Öldürülen teröristlerin ilk görüntüsü!

zmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist öldürüldü
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İşte öldürülen o teröristin ilk görüntüsü;
zmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist öldürüldü
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İşte öldürülen o teröristin ilk görüntüsü;
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