Öldürülen teröristlerin ilk görüntüsü!

İzmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist'te öldürüldü

Eklenme: 05 Ocak 2017, 16:50
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zmir'de adliye yakınlarında patlamanın ardından İzmir adliyesine girerek polis ile çatışan 2 Terörist öldürüldü 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İşte öldürülen o teröristin ilk görüntüsü; 

 

 
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