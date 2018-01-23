Öldürülen teröristler topluca gömülmeye götürüldü
Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen PYD/PKK'lı teröristler topluca gömülmeye götürülürken görüntülendi.23 Ocak 2018 Salı 18:05
Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken, bölgedeki teröristler teker teker etkisiz hale getiriliyor.
YPG'li teröristler "Türkleri durdurun." diyerek yardım çağrısı yaparken sayıları her geçen gün biraz daha azalıyor.
TOPLUCA GÖMÜLMEYE GÖTÜRÜLDÜLER
Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede öldürülen YPG'li teröristlerin gömülmek üzere topluca götürüldüğü anların görüntüleri paylaşıldı.