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Öldürülen teröristler topluca gömülmeye götürüldü

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen PYD/PKK'lı teröristler topluca gömülmeye götürülürken görüntülendi.

23 Ocak 2018 Salı 18:05
Öldürülen teröristler topluca gömülmeye götürüldü

Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken, bölgedeki teröristler teker teker etkisiz hale getiriliyor.

YPG'li teröristler "Türkleri durdurun." diyerek yardım çağrısı yaparken sayıları her geçen gün biraz daha azalıyor.

TOPLUCA GÖMÜLMEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Teröristlerin sığınaklarının, yaşam alanlarının da imha edildiği bölgede öldürülen YPG'li teröristlerin gömülmek üzere topluca götürüldüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:05
  1. afrin harekatı
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