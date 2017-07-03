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Öldürülen teröristin yüzüne bakakaldı!

Terörle mücadelede taarruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri; dağlarda yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
Öldürülen teröristin yüzüne bakakaldı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Avrupa ülkeleri tarafından beslenen terör örgütü PKK'nın bitirilmesi için operasyonlara hız verdi.

Yıllardır girilemeyen mağaralara ve sığınaklara giren Mehmetçik, bölgede yuvanalan teröristlere ağır darbeler vurdu.

PKK'YA NEFES YOK

Karşılaştığı teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Türk askeri, hain pusulara karşı da oldukça dikkatli.

Son olarak; Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 teröristin öldüğünü gören 1 PKK'lı ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

O AN

Silahını ve mühimmatını bırakarak teslim olan teröristin, diğer PKK'lıların cesetlerine baktığı an objektiflere böyle yansıdı;

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:05
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