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Öldürülen teröristin kıyafetinde şok ayrıntı

ABD’nin eğitim ve silahla desteklediği YPG'ye bağlı YAT'lı teröristler Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirildi.

30 Ocak 2018 Salı 16:22
Öldürülen teröristin kıyafetinde şok ayrıntı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda 649 teröristi etkisiz hale getirdi. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılması ardından Afrin'in batısındaki Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri de PYD/PKK'dan temizlendi.

Operasyon alanlarından yansıyan fotoğraflarda ABD’nin eğittiği YPG’ye bağlı YAT terör grubunun da olduğu tespit edildi. ABD özel olarak eğittiği YAT'a görüş dürbünleri, çelik yelekler, çelik kasklar, lazer güdümlü silahlar ve iletişim cihazları vermişti. YAT’a verilen silahlar arasında hafif otomatik silahlar da vardı.

Kıyafetlerdeki paçavra detayı

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen bölgelerde terör örgütü YPG’nin YAT koluna ait teröristlerin cesetleri bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:22
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