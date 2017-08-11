Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Öldürülen terörist hakkında şok detay! O belediyede...

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Baykan İlçe Kaymakamına yönelik suikast girişiminde bulunan teröristlere yönelik dün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, eski Siirt Belediyesi çalışanı olduğunu ve ihraç edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:24
Öldürülen terörist hakkında şok detay! O belediyede...

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ve Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ile birlikte, 7 Temmuz’da Baykan İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey’e yönelik teröristlerce gerçekleştirilen suikast girişiminin ardından yapılan operasyonlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Vali Atik, "Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey kardeşime, meslektaşıma yapılan suikast girişimi neticesinde güvenlik güçlerimizin etkili çalışmaları sonucu ilimizde gözaltılar yapılmıştı.

Bunların ifadeleri ile ilgili gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Komutanlığının çalışması sonucunda yapılan değerlendirmelerde dün gece itibariyle bu olayın failinin olduğu değerlendirilen 3 terörist Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirmiştir. Bu 3 teröristin, 24 Temmuz’da Jandarma Astsubay Üst Çavuş Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayının planlayıcı ve failleri olduğu da tarafımızca değerlendirilmektedir. Ve her iki olayın failleri de devlet tarafından cezaları verildi. 7 Temmuz’da da söyledim, devlete kalkan eller kırılır. Bırakın devlete kalkan eli, devlete yan bakanın sonunun ne olduğunu gördük. Bu operasyonda gece boyunca uyumayan emniyet ve jandarmaya teşekkür ediyorum" dedi.

Öldürülen 3 teröristten birinin Siirt Belediyesinde daha önce taşeron olarak çalıştığının ve bir yıllık çalışmasının ardından ihraç edildiğinin belirlendiğini de anlatan Vali Atik, "Kimliğini vermeyeceğim ama bu kişinin ayrıca bir kardeşi halen dağda. Yani Siirt Belediyesinin teröristleri istihdam ettiğini son operasyonda öğrendik. Arkadaşlarımızın yaptığı operasyonların ne kadar isabetli olduğunu gördük. Kamu kaynaklarının teröristlere peşkeş çekildiğini, dağdaki teröristlerin kardeşleri veya yakınlarının belediyede istihdam edildiğini gördük" diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 16:24
  1. Siirt Valisi Ali Fuat Atik
  2. Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay
  3. Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek
  • HrnHrn1 sa önce
    Boş durmayın cukurları cogaltın gelenler var, abdestsizler gusülsüzler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor
  1. Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti”..
  2. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
  3. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
  4. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
  5. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
  6. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
  7. Kırşehirli gençler saz yapımını..
  8. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
  9. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
  10. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
  11. Getir pili, al saati
  12. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
  13. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
  14. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
  15. Erken ergenlik dönemine dikkat
  16. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
  17. Baba oyaladı, çocuk çaldı
  18. Ormana uyuşturucu ektiler
  19. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
  20. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!