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Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen teröristin sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu belirlendi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:20
Öldürülen terörist bakın kim çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde önceki gün etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu olan "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

Abay'ın Batman Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve terör örgütüne 2004'te katıldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 21:20
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