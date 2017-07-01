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Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!

Geçtiğimiz gün öldürülen teröristlerden birinin İstanbul Halkalı'da 2010 yılında babasıyla birlikte bindiği askeri aracın bombalı saldırıya uğraması sonucu şehit olan Buse Sarıyağ'ın katili olduğu ortaya çıktı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:17
Öldürülen o terörist bakın kim çıktı!

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde önceki gün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 1 milyon TL ödülle 'Yeşil liste'de aranan terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti Lojistik ve Mali Birim Sorumlusu 36 yaşındaki Hakan Kazıl olduğu ortaya çıktı. Terörist Hakan Kızıl'm birçok kanlı eylemin planlayıcısı olduğu belirtildi.

İzmir'in Buca İlçesi'nin eski BDP İlçe Başkanı Aslan Kızıl'ın oğlu olan Hakan Kızıl'm, babası Uzman Çavuş Ünal Sarıyağ ile aynı otobüste bulunan 17 yaşındaki Buse Sarıyağ ve 4 askerin ölümüyle sonuçlanan İstanbul Halkalı'daki askeri araca 2010 yılında saldırı gerçekleştiren ve 2012'de Gaziantep'te 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı araç saldırısını planlayan kişi olduğu kaydedildi.

BOMBA YAPIM UZMANIYDI

Bombalı araç hazırlama ve bomba yapım uzmanı olduğu belirtilen Hakan Kızıl'ın, Kandil'deki örgüt yöneticilerinden bizzat talimat aldığı ve PKK'nın kanlı eylemlerinde kullandığı bombalı araçları ve patlayıcı maddeyi temin ettiği belirtildi.

Hakan Kızıl, eylem yapmak amacıyla 2010 yılında bagajında 50 kilogram civarındaki C-4 tipi patlayıcı bulunan bir otomobili de İzmir'de bir restoranın otoparkına bırakmıştı. Babası Aslan Kızıl bu olay nedeniyle yargılanıp 15 yıl hapis cezası almıştı. Kızıl ile beraber öldürülen İstanbul doğumlu 32 yaşındaki PKK'nm sözde Kendal Alan Sorumlusu Eyüp Çelik adlı teröristin de 'Yeşil liste'de bulunan, aranan teröristlerden olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:17
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. Lice
  4. buse sarıyağ
  • ErdalErdal55 dk önce
    Anasının örekesini görmüş, cehenneme bir odun daha gitti darısı diğer teröristlerin başına inşaallah...
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