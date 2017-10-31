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Öldürülen ABD askerlerinin cesetlerini yayınladılar

Taliban 43 ABD askerinin bulunduğu Helikopterin enkaz görüntülerini yayınladı

31 Ekim 2017 Salı 20:15
Öldürülen ABD askerlerinin cesetlerini yayınladılar

Afganistan'da Taliban'ın geçtiğimiz günlerde Chinook tipi Nato'ya ait askeri sevkiyat helikopterini düşürdüğü ve içerisinde bulunan 43 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Olayın akabinde Nato kaynakları önce helikopterin düşürülmediğini, sonra düştüğünü can kaybı olmadığını, sonra teknik arıza sebebiyle düştüğünü 1 askerin öldüğünü 6 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Taliban hareketinin sözcüsü Zabihullah Mücahid olayla alakalı ayrıntı paylaşarak Nato'nun kayıplarını gizlediğini belirtmiş, helikopterin enkazından canlı çıkmadığını söylemişti.

Taliban Hareketi Nato ve ABD hesaplarını twitterden etiketleyerek Chinook tipi helikopterin düştükten sonra yanmış ve parçalanmış enkaz görüntülerini servis etti. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:15
  1. Afganistan
  2. Taliban Hareketi
  3. NATO
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