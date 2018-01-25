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Öldürüldüğü açıklandı... Şoka girdiler...

Sukur El Badya Lideri Ghadir Hayfa, Humus’un doğu kırsalındaki Arak petrol tesisleri civarında mayınla düzenlenen suikast sonucu öldü.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:58
Öldürüldüğü açıklandı... Şoka girdiler...

Ghadir Hayfa, Ebu Yarub adıyla da tanınıyordu.

Sukur El Badya grubu, Esed Rejimine bağlı Askeri Güvenlik Kolu ile bağlantılı operasyonlar yürütüyordu. Örgüt, aralarında Suriye çölü, Humus ve Deyr Ez Zur savaşları da bulunan birçok çatışmada aktif görev üstlenmişti.

Ghadir Hayfa’nın liderliğini yaptığı Sukur El Badya, Irak sınırındaki Ebu Kemal savaşında da Rejim saflarında görev yaptı.

Esed Rejimine bağlı medya kuruluşları Sukur El Badya Lideri Ghadir Hayfa için taziye yayınladı.

Sukur El Badya, özellikle DEAŞ’e karşı yürütülen saldırılarda yer aldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:58
  1. Sukur El Badya
  2. DEAŞ
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