Öldürmek için plan yapmışlar...
Üç yıl önceki suikasti Tahran'ı uyararak engelleyen Washington'un, Tel Aviv yönetimiyle Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili anlaşamaya vardığını yazdı.01 Ocak 2018 Pazartesi 16:46
İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı.
El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi 'Ebubekir' olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.
SURİYE KASABI
Tümgeneral Kasım Süleymani Suriye’de binlerce Müslümanı öldürmekle suçlanırken, İran’nın Suriye’de giriştiği katliamların baş sorumlusu olarak biliniyor.