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‘Öldüler Çünkü Yoksuldular’

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Grenfell Tower yangını sonrası tepkiler, mağdurların “Yaşananların nedeniyle ilgili ve ölümlere dair bir açıklama bekliyoruz” talebiyle başladı.

18 Haziran 2017 Pazar 01:47
‘Öldüler Çünkü Yoksuldular’

Onlara göre, yetkililerin yaşamını yitirenlere dair verdiği sayılar, kayıp yakınları düşünüldüğünde gerçeği yansıtmıyordu.

Ayrıca Londra’nın en zengin bölgelerinden birinde meydana gelen olayda, yaşananların sorumluluğuna dair sorular cevaplanmıyordu ve evsiz kalanların durumunun ne olacağı da belirsizdi.

May’e ‘korkak’ diye bağırdılar

Theresa May’in olay yerine ilk ziyaretinde, yanındaki polislerle, mağdurlar yerine sadece itfaiyecilerin yanında gidip görüşmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Cuma günü tekrar mahalleye geldiğinde ise mağdur yakınlarıyla görüşse de mahalleden ayrılırken protestoların hedefi oldu.

Polis, May’in aracına yönelenleri zor durdurdu. “Korkak”, “Yazıklar olsun” diye bağıranlar oldu.

Kısa süre sonra Grenfell Tower’ın yer aldığı Batı Londra’da ve Londra kent merkezinde gösteriler patlak vermeye başladı.

‘Öldüler çünkü yoksuldular’

Duvar yazılarında ‘Zengin kesimin yoğun olarak yaşadığı Kensington’da böyle bir olayın ancak fakirlerin başına geldiğine’ dair birçok mesaj vardı.

Rap şarkıcısı Akala Channel 4 röportajında tepkisini, “Bu insanların ölmesi ve evlerini kaybetmelerinin nedeni yoksul olmalarıydı. Sadece Londra değil dünyanın en zengin bölgelerinden birindeyiz. Zenginler yeterli yangın alarmı olmayan evlerde oturmaz” sözleriyle dile getiriyordu.

Guardian gazetesi ise baş yazısında Londra yangınının, ABD’de 2005’teki Katrina kasırgasının yarattığına benzer siyasi sonuçları olabileceğini yazdı.

Gremfell Tower’da ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sokaklarda tepki gösterenlerde şimdi hem üzüntü hem de artık doğrudan hükümeti de hedef alan bir öfe var.

Londra yangının İngiltere’de siyasi gelişmeleri nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.

Ancak şurası kesin ki, kendi çağrısını yaptığı seçimlerden mecliste çoğunluğu kaybeden May, yangın sonrasındaki süreci yönetimiyle dair eleştiriler ardından çok daha zor bir siyasi sürece girmiş görünüyor.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 01:47
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