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Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı

Güney Afrika’da hamile kadının öldükten 10 gün sonra ölü bebek doğurduğu ortaya çıktı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:17
Öldükten 10 gün sonra doğum yaptı

Times Live'ın haberine göre, Güney Afrika'nın doğusundaki Mbizana bölgesinin Mthayisi köyü mezarlığının çalışanları, 33 yaşındaki Nomveliso Nomasonto Mdoyi'nin tabutunu açtıklarında, kadının bacakları arasında bebeğin cansız bedenini buldular.

Çalışanlardan biri, "Öyle şaşırdık ki, bebeğin cinsiyetine bile bakmayı düşününemedik. Yirmi yıldır çalışıyorum daha önce böyle bir şey ne gördüm ne duydum" dedi.

​Mdoyi'nin ailesi, kadının hamileliğin dokuzuncu ayında, nefes almada zorluk çekme şikayeti ile hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini anlattı.

Anne ve bebeğin beraber gömüldükleri ifade edildi.

Uzmanlar, kas gevşemesi veya vücudunda biriken bakterilerin bebeğin anne karnından çıkmasına sebep olduğunu söylediler.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:17
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