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Öldüğüne inanamadı... En çaresiz bekleyiş

Eskişehir'de yaşlı bir kadının trafik kazasında ölmesi üzerine olay yerine gelen eşi, cansız bedeninin başında oturup, yerden kalkmasını bekleyerek ağladı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
Öldüğüne inanamadı... En çaresiz bekleyiş

Kaza, günün erken saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Arısoy Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hesna Enboylu (75) isimli vatandaşa, 06 AAC 833 plakalı Nurden Fatma G. (34) hakimiyetindeki otomobil çarptı. Kazanın yaşanmasının ardından olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Enboylu'nun eşi olayı haber alır almaz olay yerine geldi. Eşinin cansız bedeninin başında oturarak ağlamaya başlayan yaşlı adam, yürekleri dağladı.

Öte yandan hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:03
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