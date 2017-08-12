'Öldü' diye üzeri bile örtülmüştü... Sonrasında...

Umutların tükendiği bir anda yaşama dönderilen çocuk. Edinilen bilgilere göre, yaylaya ismini veren Karagöl’e serinlemek için giren Vedat Bektaş (13) bir süre sonra gözden kayboldu. Bir süre gölde aranan genç çevredekiler tarafından sudan baygın halde çıkartıldı.

Öldü denilerek yol kenarına konulan ve üzeri örtülen çocuğun yaşadığını bölgedeki bir şantiyede mühendis olarak çalışan bir şahıs fark ederek suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.

Uzun uğraşlar sonrasında Bektaş hayata dönerken, yakınları bölgeye ambulans çağırdı. Ambulans ile Özel Giresun Ada Hastanesi’ne getirilen genç burada yapılan müdahaleler sonucu hayata yeniden döndü.

Hipotermi uygulandı

Hastanın ilk gelişi ve sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Ada Hastanesi Anestezi, Reanimasyon ve Algoloji Uzmanı Doktor Hasan Yılmaz, “Hasta buraya geldiğinde durumu iyi değildi. Genç bir çocuk olması nedeni ile biz hastayı hemen yoğun bakıma alarak solunum cihazına bağladık. Kasılmaların durması için ilk önce damardan ilaçlar verdik olmadı, hastaya anestezi vererek tamamen uyuttuk. Bu arada hastaya hipotermi uyguladık. 28 saat 34 derecede hastayı tamamen soğuttuk. Vücut sıcaklığını 34 dereceye kadar düşürdüğümüzde beyne giden oksijeni azalttığımız için beyindeki hasar miktarını oldukça aza düşürüyoruz. 36 saat içinde de yavaş yavaş uyandırmaya başladık. Hasta şu anda şuuru açık ve yaptığımız MR’da herhangi bir sorun yok ve hastamızı kısa sürede taburcu edeceğiz” dedi.



“O mühendis gelip müdahale etmiş olmasaydı zaten hasta ölmüş olarak kabul edilmişti” diyen Dr. Yılmaz, ilk yardımın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Dr. Yılmaz, “Onun müdahalesinden 1 saat sonra 112 geliyor malum yayla ve merkeze çok uzak bir yer 70- 80 kilometre uzaklıkta 1 saatin içinde 112 oraya ulaşıyor. 112 ilçe merkezine getiriyor oradan biz kabul ettik hastayı. Özellikle çocuk olması nedeni ile imkanları zorlayarak kabul ettik. Şunu söylemek istiyorum hasta sudan çıkarılır çıkarılmaz eğer kalbi atmıyor ve nabız alınamıyorsa mutlaka acil müdahaleye başlamak gerekiyor ve göğüs kompozitine başlamak gerekiyor. Bunu yaparken mutlaka 2-3 santimlik çökme görmek gerekiyor. Yani okşama aşamasında değil de bir pompa gibi görevi görecek bir düzeyde kalp masajı yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Yaşadıklarını anlattı



Öldü zannedilerek cenaze aracı beklenilirken bir mühendis tarafından yeniden hayata döndürülen Vedat Bektaş ise o anları kısmi olarak hatırladığını ifade etti. Boyunu geçmediği yerlerde yüze bildiğini belirten Bektaş, “Benim gibi 2 arkadaşımda düşmüş amcam görmüş ve 2 arkadaşımı kurtarmış hemen. 1 kere daha dalmış beni bulamayınca çıkmış bağırmış orada arkadaşımın motosikleti vardı mühendisler az aşağı da imiş işte oraya gönderiyor onları geliyorlar beni çıkarıyor ve kalp masajı yapıyor o anda hayata dönüyorum" bilgilerini paylaştı.