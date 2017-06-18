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'Öldü' denilen partili kalp krizi geçirmiş!

CHP'nin Adalet Yürüyüşü'nde fenalaşan bir partili hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Son gelen haberlere göre ise ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Tatlı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:39
'Öldü' denilen partili kalp krizi geçirmiş!

CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan bir partili kalp krizi geçirdi. Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan partiliye doktorlar müdahale ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Adalet Yürüyüşü'ne katılan Hasan Tatlı isimli 65 yaşındaki bir partili, fenalaşarak yere düşüp kafasını vurdu. Yürüyüşü takip eden ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Tatlı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilk gelen bilgilerde, CHP'nin yürüyüşüne katılan bir partilinin fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:39
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  • MlymMlym22 dk önce
    Ey K.K Vekilinizin 2Milyonluk Telefon Parasını Daha Ödemediniz Sen Hangi Adalet Yürüyüşünü Yapıyorsun İnsan Biraz Utanır bee.
  • Murat hanMurat han26 dk önce
    Kim atese yakin allah bilir
  • Murat Murat 27 dk önce
    Turk Sen muslumansan
  • KocasolakKocasolak4 sa önce
    Chp bu yürüyüşde olacak her olayın sorumlusudur. Tosyaya pirince giderken evdeki bulgurdan olacak çünkü. Her geçen gün biraz daha kaybedecek chp.
  • turkturk4 sa önce
    DAHASINI BEKLERIZ. INSALLAH MAL KK DE SIRA HADI AZRAIL...
  • HalilHalil5 sa önce
    Ateşin bol olsun.. adalet şimdi başlıyor
  • Gökhan MansuroğluGökhan Mansuroğlu5 sa önce
    Katiller yürüyün bakalım başka birşey bilmezsiniz zaten
  • Alacalı Melikşah Alacalı Melikşah 5 sa önce
    Kılıçdaroğluyaşıyormu .Utanmaz herif bir partilimasuminsanın ölümüne neden oldu. Soruşturmaaçılmalı
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