'Oldu bittiye izin vermeyeceğiz'

İki günlük Irak ziyareti kapsamında Erbil'i ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, IKBY Başkanı Mesut Barzani ile yaptıkları görüşmeden sonra ortak basın açıklaması yaptı.



Basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir. DEAŞ'e karşı güney sınırlarımızda bir operasyon sürdürüyoruz. Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan örgütün ortadan kaldırılması." dedi.



'PYD'nin oldu bittilerine izin vermeyiz'

Yıldırım, "PKK'ya karşı mücadelemiz sürüyor. PKK'nın Irak topraklarından Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği saldırılar kabul edilmez. Gerekeni yapacağız. Bu terör örgütünün Sincar bölgesinde yuvalanması da kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Bu sadece Türkiye'nin değil IKBY'nin ve Irak'ın da bir problemidir. Müşterek bir çalışma yapılmalı. PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG." dedi.



FETÖ ile mücadele

Başbakan Binali Yıldırım terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda ise Barzani'ye teşekkür etti. Başbakan Yıldırım, "Erbil'de bulunan FETÖ okullarının kapanması için verilen destek için teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız terör örgütleri elemanlarının tasfiye edilmesidir" dedi.