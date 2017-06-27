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Ölçüm yapıldı... Türk halkı Trump'a...

ABD'de bir araştırma şirketinin yaptığı ve ABD'ye karşı diğer ülkelerin algılarının ölçüldüğü çalışmada, Türkiye'nin ABD başkanı Trump'a güveni yüzde 11'lik oranda kalırken Trump'a en az güvenen ülkelerden biri oldu

27 Haziran 2017 Salı 17:05
Ölçüm yapıldı... Türk halkı Trump'a...

ABD merkezli ünlü araştırma şirketi "Pew Research Center"'ın, ABD'nin uluslararası kamuoyunda ve kişilerdeki imajını ölçen araştırmasında son sonuçlar yayınlandı. 

37 ülkede 40 binden fazla kişiyle gerçekleştirilen araştırmada önceki Başkan Barrack Obama'ya dünya genelinde güvendiğini belirtenler yüzde 64 olurken yeni Başkan Donald Trump' güven yüzde 22'de kaldı. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre Barrack Obana yönetimi hakkında yüzde 64 olan olumlu görüş, Trump'ta yüzde 49'a geriledi.  

2003'te George W. Bush'un Irak'ı işgali sonrası görülen olumsuz görüşlerdeki artış mevcut Başkan Trump'ta da görülürken en sert düşüş Meksika, Kanada, İspanya ve Almanya'da görüldü. 

TÜRKİYE DE GÜVENMİYOR 

Çalışmanın yapıldığı ülkelerden biri olan Türkiye'de ise Trump'a güvendiğini söyleyenler sadece yüzde 11 olarak kaydedildi. Meksika ve İspanya'dan sonra ABD'ye en az güvenen ülke olan Türkiye, Trump'ın selefi Obama'ya yüzde 45 oranında güveniyordu.  

MERKEL EN POPÜLERİ 

Araştırmada yer alan en popüler lider çalışmasında Angela Merkel yüzde 42 ile en popüler lider olurken onu yüzde 28'lik oranıyla Çin Devlet Başkanı Xi Jinping izledi. Listede üçüncü sırayı ise yüzde 27 ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aldı. 

SADECE RUSYA VE İSRAİL'DE ORANLAR ARTTI 

Araştırmada göze çarpan ilginç durumlardan biri ise anketin yapıldığı 37 ülkede sadece Rusya ve İsrail'de Obama dönemine göre olumlu görüşler attı. 

Rusya'daki algıya göre Obama dönemine göre yüzde 11 daha olumlu bir hava eserken İsrail'de bu oran yüzde 7 artarak yüzde 56'ya yükseldi. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:05
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