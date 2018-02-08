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Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresi 28 Şubat’ta sona eriyor. Esnafların mağdur duruma düşmemesi için bu tarihe kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 20:21
Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

Meram Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin son gününün 28 Şubat 2018 olduğu belirtildi.

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin 30/12/2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklama şöyle denildi:

"3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 14. maddesinin (d) bendine göre;

belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler.

Yine aynı kanunun 15. maddesinin (c) bendinde; ‘Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletlerini kullanan kişiye 2 bin 101 TL idari para cezası verileceği’  belirtilmiştir. Ayrıca ‘bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir’ denilmektedir. Bu bilgiler dahilinde esnafımızın mağdur duruma düşmemesi için en geç 28 Şubat’a kadar Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz Ölçü ve Ayar Birimi’ne müracaat ederek muayene randevusu almaları gerekmektedir."

Ölçü tartı aleti beyannamesi için gerekli olan bilgiler şöyle; Müracaat sahibinin; kimlik bilgileri, adres bilgileri, ölçü tartı aletinin cinsi (elektronik terazi, masa terazi, elektronik baskül v.b), çekeri, markası, seri numarası ve telefon numarası.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 20:21
  1. Meram
  2. Meram Belediyesi

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