Olcay Şahan'ın maliyeti belli oldu

Trabzonspor Kulübü, Olcay Şahan'ın transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ve futbolcuyla anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi. Bordo-mavili kulüp 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncuya toplam 5 milyon 950 bin euro garanti ücret, Beşiktaş Kulübü'ne de sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin euro ödeyecek.

Olcay Şahan'ın maliyeti belli oldu
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:34
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş AŞ ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş AŞ'ye 200 bin euro ödenecektir.

  • Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2016-2017 futbol sezonu için 850 bin euro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret ödenecektir."




 
EtiketlerİstanbulTrabzonTrabzonsporBeşiktaşAydın
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