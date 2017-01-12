Olcay Şahan'ın maliyeti belli oldu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan iki ayrı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş AŞ ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, sözleşme fesih bedeli olarak Beşiktaş AŞ'ye 200 bin euro ödenecektir.
- Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya, 2016-2017 futbol sezonu için 850 bin euro garanti ücret, 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret, 2018-2019 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret, 2019-2020 futbol sezonu için 1 milyon 700 bin euro garanti ücret ödenecektir."