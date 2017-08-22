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Olcay Şahan o golü anlattı! 'Volkan'ın suçu yok...'

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının 2. golünü atan Olcay Şahan, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 09:46
Olcay Şahan o golü anlattı! 'Volkan'ın suçu yok...'

Sezonun ilk büyük maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un 10 numarası Olcay Şahan, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. İşte Şahan'ın sözleri:

Kadıköy'deki dev karşılaşmayı ve takımının bu sezonki performansını değerlendiren milli futbolcunun açıklamaları şöyle: "Fenerbahçe karşısında takım halinde iyi mücadele ettik. Son 10-15 dakika dışında rakibin ofansına hiç pozisyon vermedik. İkinci golü yemedik sayılırız çünkü kendi hatamızdan bir penaltı pozisyonu oldu. O yüzden de 1 puan aldığımız için üzgünüz. 3 puan almayı çok istedik ama maalesef olmadı."

"VOLKAN ABİYİ SUÇLAMAYA GEREK YOK, ÇOK İYİ VURDUM"

"Attığım golde Volkan abiyi kadar suçlamaya gerek olmadığını düşünüyorum çünkü gerçekten iyi vurdum. Top havaya doğru yükseliyordu. O golü sadece kaleci hatasına bağlamak yanlış olur."

"Burak Yılmaz abi sakatlanıp çıkmasaydı Fenerbahçe maçını ilk yarıda bile koparabilirdik. Şimdi Göztepe maçımız var, onu kazanıp ileriye bakmamız gerekiyor. Trabzonspor'u yakından takip eden herkes geçen sezonkinden çok farklı bir takım olduğunu görüyor. Bu sene daha coşkulu oynayan bir takımımız var. 1-2 takviye daha yapıldıktan sonra herkes daha iyi bir Trabzonspor izleyecek."

"BU LİGDE BİZİ ZORLAYAN KİMSE OLMAZ"

"Bu ligde bizi zorlayan kimse olmaz. Biz kendimizi zorlarız. Performansımızın yüzde 100'ünü ortaya koyarak her maçı kazanırız ama son Fenerbahçe maçında olduğu gibi hata yapınca ya da tempomuz düşünce rakiplerin şansı artıyor."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:46
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