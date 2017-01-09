Olcay Şahan: Gitmeye hazırım

Orta saha transferi için çalışma yürüten TrabzonSpor’un gündemine çok önemli bir isim giriş yaptı.
Bordo-Mavililer’ın, Beşiktaş’ta Ryan Babel’in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için Kartal’la temasa geçtiği öğrenildi.
Başkan Muharrem Usta’nın oyuncuyla yaptığı görüşmede rakamsal konularda anlaştığı ancak Olcay’ın kafasındaki birkaç soru işaretini gidermek için süre istediği öğrenildi.
Dün menaceriyle Antalya’da bir araya gelen Olcay’ın da, “Şu anki takımda görev yapma şansım oldukça az. Şartlar elverirse Trabzon’a gitmeye hazırım” sözleriyle transfere yeşil ışık yaptığı öğrenildi.
Ersun Yanal’ın da 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun mücadeleci yönünden yararlanmak adına bu transferin gerçekleşmesini istediği kaydedildi.
Orta saha transferi için çalışma yürüten TrabzonSpor’un gündemine çok önemli bir isim giriş yaptı.