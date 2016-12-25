Olaylı maçın kazananı Pınar Karşıyaka!

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Bu skorla Pınar Karşıyaka yedinci galibiyetini alırken Galatasaray Odeabank dördüncü kez sahadan mağlup ayrıldı.

Maç iki tarafın bulduğu karşılıklı basketlerle başladı, iki takım da birbirine bariz üstünlük kuramayınca Galatasaray Odeabank ilk periyotu 22-24 önde kapattı.

İkinci periyotta seyircisinin desteğini arkasına alan Pınar Karşıyaka kolay basketlere izin vermeyip başarılı hücumlarla geriden gelip öne geçti ve devre 45-42 Pınar Karşıyaka üstünlüğünde geçildi.

Üçüncü periyot da ilk iki periyot gibi başa baş mücadeleye sahne oldu. Moladan sonra öne geçip farkı açmayı başaran ev sahibi ekip çeyreği de 62-57 önde bitirdi.

Son periyotta iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Galatasaray Odeabank 37.dakikada 66-67 öne geçti. 39.dakikada bu sefer öne geçen taraf 71-67 ile Pınar Karşıyaka oldu. Ancak aynı dakikada kötü tezahürattan dolayı üçüncü anons yapıldı, hakemler ve Galatasaray Odeabank soyunma odasına gitti. Yaklaşık 15 dakikalık duraklamanın ardından yeniden başlayan oyuna Galatasaray Odeabank Diebler'ın üç sayılık isabeti ile geri döndü ve skoru 71-70'e getirdi.

Brown'ın bulduğu basket yine Kaf Kaf'ı öne taşıdı, 74-70. Geriye kalan saniyelerde ev sahibi ekip hata yapmayınca maçı da 78-72 kazanmış oldu.

Pınar Karşıyaka'da Summers 23 sayı 5 ribaunt 3 asist, Green 13 sayı 5 ribaunt 7 asist, Ponitka 15 sayı 2 asistlik performans gösterdi. Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 15 sayı 7 ribaunt 3 asist, Schilb 15 sayı 8 ribaunt 4 asist ve Thomspon 12 sayı 4 ribaunt ile mücadele etti.