Olaylı maçın ardından cezalar belli oldu!

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı. Buna göre Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ise yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL de para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;