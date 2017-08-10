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Olaylı maçın ardından cezalar belli oldu!

PFDK, Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama ve Fikret Orman'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
Olaylı maçın ardından cezalar belli oldu!

TFF Profesyonel Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı. Buna göre Konyaspor'a 5, Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ise yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL de para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

  • "BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
  • BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı FİKRET ORMAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
  • ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
  • Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Statüsü 10/D-3 maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
  1. Beşiktaş
  2. Konya
  3. Konyaspor
  4. Turkcell
  5. Fikret Orman
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