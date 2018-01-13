Olaylar üzerine Rusya'dan kritik 'S-400' adımı!

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, Sivastopol'de bugün Kırım'ın hava sahasının korunması için yeni bir S-400 füzesinin göreve başlayacağı belirtildi.

Kırım’da geçen yıl da S-400 füze sistemi donanımına sahip Güney Askeri Birimi'ne bağlı uçaksavar alayı göreve başlamıştı. 2018'in başlarında da Kırım'ı iki S-400'ün koruyacağı belirtilmişti.