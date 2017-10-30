Olay yorum: Türk olsa Süper Lig'de oynayamaz
Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendiren Mehmet Demirkol, Denayer'le ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.30 Ekim 2017 Pazartesi 18:46
Mehmet Demirkol, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da savunma oyuncusu Jason Denayer'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirkol Denyar için " Türk olsa Süper Lig'de oynayamazdı" dedi.
"Neden peşinde koşuyorlar anlamıyorum"
NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol'un Belçikalı oyuncu hakkında yaptığı değerlendirmeler şöyle;
"Denayer'in olduğu bir savunma göbeğinin yan toplarda açık vermemesi mümkün değil. Kafa topuna çıkmıyor. Şu haliyle neden peşinden koşuluyor anlayamıyorum. Üreticisi Belçika olduğu için oynuyor. Türk olsa Süper Lig'de oynayamaz."