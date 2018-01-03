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Olay yerine gittiklerinde her yer cesetlerle doluydu… Ülke şokta!

Peru'nun başkenti Lima yakınlarında bir kamyonla çarpışan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 36 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:20
Olay yerine gittiklerinde her yer cesetlerle doluydu… Ülke şokta!

Peru'nun başkenti Lima yakınında bir kamyonetle  çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 36 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Huacho kentinden Lima'ya doğru giden  ve 53 yolcusu bulunan otobüs, bir kamyonla çarpıştıktan sonra yaklaşık 100  metrelik uçuruma devrildi.

Lima'nın 45 kilometre kuzeyindeki Pasamayo otoyolunda meydana gelen  kazada, otobüsteki yolculardan 36'sı öldü, 6'sı yaralandı.

Otoyol Polisi basın sözcülerinden Albay Dino Escudero, yaptığı  açıklamada, otoyolun "La Curva del Diablo" (Şeytan Virajı) mevkisinde yaşanan  kazada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini bildirdi.

Escudero, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin bölgede arama  kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 07:20
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