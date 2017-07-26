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Olay yerine gidenler gözlerine inanamadı… Çok feci

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3  kişi feci şekilde can verirken 1 kişi  de yaralandı. Otomobilin kaza sonrası görüntüsü ise dehşete düşürdü.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
Olay yerine gidenler gözlerine inanamadı… Çok feci

Kütahya'da Otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metin Kara yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27. kilometresinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Bariyerlerin biçtiği otomobildeki Mustafa Korkut ve Emre Yıldız olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Furkan Elçi ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebieğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:29
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  • Fatih EMLİKFatih EMLİK25 dk önce
    Alkol ve türevlerine önlem alınamıyosa bugibi facia lar kaçınılmaz oluyor.maalesefdurumumuz bu.çözüm bellide çözebilecek yiğit az.
Bugünkü Akit

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