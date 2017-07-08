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Olay sonrası Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı!

Suriye'deki savaş çıkmasının ardından Türkiye'ye yerleşen astronot Faris Akil son günlerdeki olayların ardından sağduyu çağrısı yaptı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:30
Olay sonrası Suriyeli Astronot Faris’ten sağduyu çağrısı!

Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris Akil,  Sakarya’da yaşanan olayda karnındaki dokuz aylık bebeği ile birlikte katledilen Suriyeli  anne Emani Arrahman olayıyla ilgili sağduyu çağrısında bulundu.

"TÜRKLER VE SURİYELİLER KARDEŞLER"

Suriyelilerin kurduğu Suriye Lemme Derneğinin üyeleriyle birlikte Vatan Caddesi üzerinde Bir AVM önünde topladı. Açıklama yapan ünlü Astronot Muhammed Ahmed Faris, Türk halkıyla Suriyelilerin kardeş olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın ardından Suriyeli gençler, kırmızı ışıkta bekleyen şoförlere ‘Türkler ve Suriyeliler Kardeşler’ yazılı etiketle birlikte su dağıttı.

"TÜRKLER BİZE SAHİP ÇIKTI"

Suriyeli Astronot Muhammed Ahmed Faris Akil, “Bizler elimizde kağıt üzerinde bir kalp taşıyoruz. Çünkü kendi kalplerimiz gösteremiyoruz. Bu bir simgedir, bu bizim kalplerimiz simgeliyor. Bizi en içten güzel dilekleriyle karışlayan Türk kardeşlerimize bir sevgi ve saygı simgesidir. Biz şimdi su dağıtacağın bu Türk kardeşlerimize sevgimizin bir işaretidir. Biz buradan bütün dünyaya şunu söylemek istiyoruz. Biz burada kardeşlerimizin arasındayız. Türkler bize evlatları gibi sahip çıktı. Türkiye’de geçici bir propaganda var. Suriyelilere karşı Türk kardeşlerimizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Ama biz bu propagandaya aldırmıyoruz. Biz sevgimizde ve ilişkimizde Türk kardeşlerimizle bakiyiz. Ankara ve Gaziantep’te yaşanan olaylar geçicidir ve bu ilişkiye zarar vermez” dedi.

Muhammed Ahmed Faris Akil’in eşi Hind Akil, yaşanan olaylardan çok üzgün olduğunu ve bu olayların dostlukları bozamayacağını söyledi. Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam, Türkiye’nin kendilerine en iyi bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 21:30
  1. suriye
  2. GÜNCEL Haberleri
  3. astronot Faris Akil
  4. Suriye Lemme Derneği
  5. Suriye Dernekler Platformu Başkan Yardımcısı Basel Hilam
  6. Hind Akil
  7. Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris Akil
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