Olay kadın Natalya Veselnitskaya ilk kez konuştu

Rus avukat Natalya Veselnitskaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr. ile Rusya karşıtı Magnitskiy Kanunu için lobi faaliyetleri yürüten İngiliz finansçı William Browder hakkındaki endişelerini paylaşmak için görüştüğünü söyledi.

ABD basınında büyük tepkilere yol açan görüşmeyle ilgili olarak Rossiya 24 televizyonuna açıklamalarda bulunan Veselnitskaya, "Özel bir görüşmeydi. Profesyonel faaliyetlerim nedeniyle edindiğim bilgileri paylaşmak için yardım istedim. ABD Kongresi'nin Browder'a Rusya'da neler olduğunu bilmesi için yardım edebilecek bir kişi için bu tamamen normal bir talepti" dedi.

"GÖRÜŞMENİN BAŞKANLIK SEÇİMLERİYLE İLGİSİ YOK"

ABD medyasının Rus avukatın Trump Jr.'a Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a zarar verecek belgeler önerdiğini iddia etmesine de yanıt veren Veselnitskaya, Trump Jr. ile New York'ta yaptıkları görüşmenin başkanlık seçimleriyle bir ilgisi olmadığının altını çizdi.

Veselnitskaya, "Bunun Trump'ın rakipleriyle veya başkanlık seçimleriyle ilgisi yoktu ve hala da yok. Haberler tamamen yalan" ifadelerini kullandı.

"ABD KONGRESİ, ANLATACAKLARIMA İLGİ GÖSTERMİYOR"

Daha önce Russia Today'e verdiği demeçte ABD Kongresi'nde görüşmeyle ilgili ifade vermeye hazır olduğunu söyleyen Veselnitskaya, ABD parlamentosunun görüşme hakkında anlatacaklarına çok fazla ilgi göstermediğini de vurguladı.

BROWDER, RUSYA'DAN KAÇMIŞTI

Hermitage Capital Management'in CEO'su olan Browder, Rusya'da 6 yıl kalmış ve hakkında vergi kaçakçılığıyla ilgili bir soruşturma başlatıldıktan sonra ülkeden kaçmıştı.

RUS AVUKATIN CLINTON'LA İLGİLİ BİLGİ VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

New York Times gazetesi, Donald Trump Jr.'ın, Trump'ın seçim kampanyası müdürü Paul Manafort ve damadı Jared Kushner'la birlikte "Kremlin bağlantılı" Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da 9 Haziran 2016'da bir araya geldiğini yazmıştı.

New York Times'ın haberinde Kremlin'le bağlantısı olduğu iddia edilen Veselnitskaya'nın Donald Trump Jr. ile görüştüğü ve Veselnitskaya'nın Trump'a Hillary Clinton hakkında bilgi verdiği ileri sürülmüştü.

Trump Jr., Veselnitskaya ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin spekülasyonlara, görüşmeyi ayarlayan yayıncı Rob Goldstone'la yaptığı elektronik posta yazışmalarını yayınlayarak yanıt vermiş ve avukatın kendilerine vereceği hiçbir bilgi olmadığını ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Veselnitskaya'nın Rus hükümetini temsil etmediğini belirtmişti.