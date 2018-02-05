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Olay iddia: Erdoğan düşük sandalyeyi değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi sırasında kendisine düşük sandalye verilmesi sebebiyle Papa'nın sandalyesi ile denk bir sandalye istediği iddia edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
Olay iddia: Erdoğan düşük sandalyeyi değiştirdi

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi sırasında sandalyeyi değiştirdiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tahsis edilen sandalyenin daha aşağıda seviye olması nedeniyle Papa'nın sandalyesinden istediği öne sürüldü.

ERDOĞAN MÜSLÜMANLARI DA TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada sadece bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak değil aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak 1,5 milyar Müslümanı temsilen ziyaret ettiğini ifade etmişti.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:26
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vatikan
  3. Papa Franciscus

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  • Allah ına kurban Allah ına kurban 53 dk önce
    orda k kasetoğlu nun oldunu düşünsenize :)
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