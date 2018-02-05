Olay iddia: Erdoğan düşük sandalyeyi değiştirdi

YENİAKİT.COM.TR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmesi sırasında sandalyeyi değiştirdiği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine tahsis edilen sandalyenin daha aşağıda seviye olması nedeniyle Papa'nın sandalyesinden istediği öne sürüldü.

ERDOĞAN MÜSLÜMANLARI DA TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada sadece bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak değil aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın başkanı olarak 1,5 milyar Müslümanı temsilen ziyaret ettiğini ifade etmişti.