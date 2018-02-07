İlker Başbuğ Meral Akşener'in partisine mi katılıyor?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un Meral Akşener’in partisi İYİ Partililer ile bir arada görüntülendi. Olay, kulislerde "Başbuğ siyasete mi giriyor" dedikodularına neden olurken Odatv Başbuğ ve İYİ Partili yöneticilere ulaşarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Nazif Okumuş'un da olduğu İyi Partili siyasetçilerle Adıyaman'a gitti. Başbuğ'un siyasetçilerle görüntü vermesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Odatv hem Başbuğ'a yakın isimlere hem de İyi Partililere konuyu sordu. İki taraf da Başbuğ'un siyasete girdiği iddiasını yalanladı.

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