Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İlker Başbuğ Meral Akşener'in partisine mi katılıyor?

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Meral Akşener’in partisi İYİ Partililer ile bir arada görüntülenmesi, siyasete girebileceği şeklinde yorumlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:23
İlker Başbuğ Meral Akşener'in partisine mi katılıyor?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un Meral Akşener’in partisi İYİ Partililer ile bir arada görüntülendi. Olay, kulislerde "Başbuğ siyasete mi giriyor" dedikodularına neden olurken Odatv Başbuğ ve İYİ Partili yöneticilere ulaşarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Nazif Okumuş'un da olduğu İyi Partili siyasetçilerle Adıyaman'a gitti. Başbuğ'un siyasetçilerle görüntü vermesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Odatv hem Başbuğ'a yakın isimlere hem de İyi Partililere konuyu sordu. İki taraf da Başbuğ'un siyasete girdiği iddiasını yalanladı.

Odatv

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:23
  1. Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener
  4. Nazif Okumuş

YORUM YAZ

  • DELIBEYDELIBEY31 dk önce
    bence yakışır iyi partiye katılırsa oyu yüzde 40 olur chp yüzde 15 lerde kalır
  • cemaleddincemaleddin54 dk önce
    Aga babalari neyi emrediyorsa yapmalidir. Belki hdp bashina atamadiklari icin mutlu olmalidir. Bu tipler hic bir an milli olmaldilarki nereye gönderiliyorsa gidecektir.
  • Celil Sami GEDİKCelil Sami GEDİK1 sa önce
    İlker Başbuğ iyi partiye katılma ihtimali ...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Sşyonist uşağı olanlar bir araya gelirler. Ağlama duvarına gitsinler. Bir daha da Türkiye Cumhuriyetine ayak basmasınlar. Şaşırmayız.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İki ülke arasında Miras kavgası çıktı
  1. İki ülke arasında Miras kavgası çıktı
  2. Hidayet Karaca ve İlhan İşbilen..
  3. Lavrov ABD'nin planını açık açık anlattı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden..
  5. Patrice Evra imzayı attı! İşte yeni..
  6. Atmosferde toplanan virüsler üzerimize..
  7. Başbakan Yıldırım cenaze töreninde
  8. Mersin’de intihar girişimini sosyal..
  9. Şok Suriye açıklaması! Açık açık söyledi
  10. Tarihten bir köşe: Nevşehir
  11. Mısır'dan küstah Türkiye açıklaması
  12. İstanbul Sarıyer’de torbacı operasyonu
  13. Merakla beklenen teskere TBMM'de kabul..
  14. Nijerya'da tekne faciası: Çok sayıda..
  15. Teröristlerle girilen çatışmada..
  16. Baroya ve TTB'ye flaş düzenleme!
  17. Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda..
  18. Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşıyla..
  19. FETÖ'cü Kanter hakkında bir yakalama..
  20. Bakan Canikli: Öldürülenler sivil..
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...