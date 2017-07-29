Olacakları anladı kendini aşağıya attı ama… Feci ölüm

Bolu’da, yol yapım çalışması sırasında üzerine kullandığı hafriyat kamyonu yuvarlanan şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu-Mudurnu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasında hafriyat kamyonu şoförü olarak çalışan Nihat Aykul (55), ormanlık alandan kamyonuyla karayoluna indiği sırada kamyonun devrileceğini anlayarak aşağı atladı. Aykul’un atlamasının ardında kullandığı kamyon da devrildi. Devrilen kamyondan kaçamayan sürücü Aykul, kasasında kum dolu hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.



Yakınları sinir krizi geçirdi



Aykul'un ölüm haberini alan oğulları Mustafa ve Şehmuz Aykul ile sürücünün eşi olay yerine geldi. Babalarını arayan fakat göremeyen çocukları, Nihat Aykul’un kamyon kasasının altında kaldığını öğrenince sinir krizleri geçirerek, yol yapımını üstlenen müteahhite tepki gösterdi. Olay yerinde bulunan kepçenin çalışmamasına da tepki gösteren Şehmuz Aykul, kepçeye binerek kamyonu düzeltti ve babasının cesedine ulaştı.



Eşi gözyaşlarına boğuldu



Kocasının ölüm haberini alan eşi ise devrilen kamyonun yanına inerek dakikalarca gözyaşı döktü. Anneyi ve oğulları, olay yerinde bulunan jandarma ekipleri ve diğer işçiler güçlükle sakinleştirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.