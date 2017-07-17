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Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp

Kamerun'a ait bir savaş gemisi Atlas Okyanusu'ndan sulara gömüldü. Kurtarma operasyonunda 3 askere ulaşılırken 34 askerden haber alınamıyor.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp

Kamerun'da bir askeri gemi battı. Savunma Bakanlığı, güneybatıdaki Debunsha kentinden Bakassi bölgesine giden geminin battığını yazılı açıklamayla duyurdu.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, Gine Körfezi'nde batan gemideki 37 askerden yalnızca üçünü kurtarabildi. 34 askerin kayıp olduğu bildiriliyor.

BBC, gemideki askerlerin elit birliklere mensup olduğunu ve Nijerya merkezli Boko Haram'a karşı savaştıklarını aktarıyor.

Kurtarma operasyonu halen devam ediyor. Geminin kötü hava koşulları nedeniyle sulara gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:28
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