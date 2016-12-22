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23 Aralık Cuma 2016

Okyanus Koleji öğrencilerinden büyük başarı

Türkiye’nin genç mucitleri Umman’dan ödülle döndü. Öğrencileri bilimsel ve teknolojik araştırmalara yöneltmek için MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) tarafından Umman’da Sultan Qaboos Üniversitesi’nde 10-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilenMILSET ASİA Expo Science yarışmasında Okyanus Koleji öğrencileri Mustafa Velibeyoğlu ve Soorena enham Rad’ın hazırladıkları, “Kontrolcü lazer” adlı projesiyle en başarılı proje ödülünü aldılar.

Okyanus Koleji öğrencilerinden büyük başarı
Eklenme: 22 Aralık 2016, 15:02
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YENİAKİT.COM.TR  - Genç mucitlerin bilime ve teknolojiye olan merakını artırmak için MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) tarafından Umman’da Sultan Qaboos Üniversitesi’nde 10-16 tarih arasında gerçekleştirilen MILSET ASİA Expo Science yarışmasında, Okyanus Koleji öğrencileri Mustafa Velibeyoğlu ve Soorena enham Rad’ın hazırladıkları, “Kontrolcü lazer” adlı projesiyle, madalyaya layık görüldüler.

EN BAŞARILI PROJE ÖDÜLÜNÜ ALDILAR

Teknoloji meraklısı genç mucitlerin buluştuğu MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) tarafından Umman’da Sultan Qaboos Üniversitesi’ne MILSET ASİA Expo Science yarışmasında, Türk ekibi tasarladıkları, “Kontrolcü lazer” adlı proje ile madalya kazandı. Kanada’dan Rusya’ya, Brezilya’dan Güney Kore’ye, Kuveyt’ten Suudi Arabistan’a yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmayı, Türkiye’yi temsilen Okyanus koleji öğrencileri Mustafa Velibeyoğlu ve Soorena enham Rad katıldı. 10-16 Aralık tarihlerinde Sultan Qaboos Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen yarışmada; fizik ve kimya bilgilerini kullanarak lazer ışınlarının sıvılardaki kırılma açılarından faydalanarak oluşturdukları mekanizma sayesinde bir yağın kaç kez kızardığını ve artık kullanılıp kullanılamayacağını belirleyen projeyle madalya aldılar.

PATENT BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLAR

Kontrolcü lazeri annelerinin evde kullanması için tasarlayan öğrenciler aslında gıda güvenliği sektöründe kullanılabilecek basit ama güvenilir cihazları için patent başvurusunda bulunacaklarını belirttiler. Okyanus Koleji öğrencilerinin yapmış olduğu çalışmayı yerinde inceleyen Devlet Başkanı, Umman Milli Eğitim Bakanı, temsilcilerimizi tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

 
EtiketlerMILSETMILSET ASİA Expo ScienceKontrolcü lazerUmmanSoorenaMustafa VelibeyoğluSultan Qaboos Üniversitesi KampüsüUmman Milli Eğitim Bakanı
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