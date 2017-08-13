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Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin

Son dönemde sosyal medya üzerinden gazetemiz Yeni Akit’e yönelik çirkin kampanya başlatılması üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:45
Okurlarımızın dikkatine! İtibar etmeyin

Son dönemde gazetemize yönelik sosyal medya üzerinden çirkin bir kampanya başlatılmış durumda. Özellikle Twitter’da gazetemizin ismiyle açılan sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarla algı operasyonları düzenleniyor. Bunun son örneğine de dün şahit olduk. Dış güçlerine piyonları, açtıkları fake hesapta çok basit bir Photoshop tekniğiyle hazırladıkları “Coca Cola’nın sağlığı faydaları” başlıklı bir haber görselini gazetemiz sayfasından ‘paylaşılmış süsü’ vererek yayınladı.

Yıllardır durduğu çizgiden milim sapmayan gazetemize yönelik sürdürülen bu çirkin kampanya üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Özellikle resmi internet sayfamız ile resmi sosyal medya hesaplarımız dışında yapılan hiçbir paylaşıma itibar edilmemesi gerektiğini ve söz konusu sahte hesapların dikkate alınmaması gerektiğini siz değerli okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

İŞTE RESMİ TWİTTER SAYFAMIZ

BU DA SAHTE HESAP VE ORADAN YAPILAN PAYLAŞIM

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:45
  1. Yeni Akit
  2. Yeni Akit Twitter
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