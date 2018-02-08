Okuma yazma seferberliğinde ilk ders heyecanı

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde her yaştan okuma yazma bilmeyen vatandaşların katıldığı eğitimlerle yıllarca okuma yazma yoksunluğu çeken vatandaşlar için derslere başlanıldı. Kimisi babası ya da eşi yüzünden kimisi de okulları köylerine uzak olduğu için okuma yazma öğrenemeyen kadınların ilk derslerindeki heyecanı dikkat çekti.

Aralarında ilk kez kalem tutan kadınların yer aldığı derslerde, 76 yaşında olan da 20 yaşında olan da var.

Derslerde harfleri öğrenmeye başlayan kadınlar, sesleri de ayırt ederek okumalar yapmaya çalışıyor.

Okuma yazma bilmeyen bazı kadınlar derslere torunlarıyla birlikte çalıştıklarını ifade ederken okuma yazma öğrenecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Her yaştan kadına ders veren öğretmenler ise yaşları ilerlemesine rağmen okuma yazma isteğinden vazgeçmeyen insanların herkese örnek olduğunu söyledi.

Merkezde günde 2 gruba eğitim verilirken okuma yazma bilmeyen vatandaşlar aldıkları 300 saatlik eğitimi başarıyla tamamlamalarının ardından İlkokul diplomasına sahip oluyor. Seferberlik sonrası merkezde verilen derslere talep de oldukça arttı.

“Büyük bir talep oldu yetişemiyoruz”

Derslere talebin çok olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve vatandaşların okuma yazma öğrenmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Ayten Mutlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşlerinin okuma yazma seferberliği başlatmış olmalarına çok büyük gurur duyuyorum. Projede yer aldığım için kendimi de şanslı sayıyorum. Çok heyecanlı ve mutlu oluyorlar. Bir şeyi başarmanın hazzını yaşıyorlar, o hazzı bende yaşıyorum. İnanın hiç sağlık problemleri falan kalmıyor. Gerçekten büyük bir talep oldu yetişemiyoruz bayağı kayıtlar doldu taştı, yetişemiyoruz. Hepsine başarılar diliyorum öz veriyle çalışmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Hastaneye gidiyorum, okumam yazmam yok, doğru dürüst göstermiyorlar”

Küçük yaştan beri okuma yazma öğrenmek istediğini ancak okuyamadığını dile getiren Hamdiye Doğru, “Biz küçükken kız çocuklarını okutmuyorlardı memlekette erkekleri okutuyorlardı. Çok istedim çok heveslendim. Şimdi Cumhurbaşkanımız ve eşinden Allah razı olsun. Okuma yazma fırsatı verdiler. Geliyoruz ama bize az geliyor 4- 5 gün olsun. Mesela kanser hastasıyım ben kemoterapiye, hastaneye gidiyorum. Okumam yazmam yok, doğru dürüst göstermiyorlar. Biri gösteriyor, biri göstermiyor. Çok hevesliyim şu anda titriyorum” dedi.

“Çocukluğumdan beri çok hevesim vardı”

Uzun yıllar Fransa’da yaşadığını ancak ne Fransızca'yı ne de Türkçe’yi öğrenemediğini ifade eden Emine Altıntop, “Çocukluğumdan beri çok hevesim vardı. Köyümüzde okul yoktu evlendim Fransa’ya gittim. 40 senedir oradayım o kadar emeğim vardı ama öğrenemedim. Yaşım 76 benim gibi 40-50 kişi var öğretmen istiyoruz. Fransa’da kadınları okutuyorlar ama öğrenemiyorlar. Türk öğretmen istiyor kadınlar Türkçe öğrenmek için olursa çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

“Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum bile"

Okum yazma öğreneceği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Tülay Koçak, “7 yaşındaydım okula gittim kaydım yok diye öğretmen okuldan kovdu babam da sinirlendi okula vermedi. Çok heyecanlıyım, duyguluyum, konuşamıyorum bile “dedi.İHA