İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Okulun hoparlörünü çalayım derken 15 metreden yere çakıldı

Gaziantep'te okulun hoparlörünü çalmak için duvara tırmanan hırsızlık şüphelisi, dengesini kaybedip 15 metreden düştü. Şahsın yardımına polis ve itfaiye ekipleri koştu.

20 Haziran 2017 Salı 12:43
Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:43
  1. Gaziantep
  2. okul
  3. hırsız
  4. hoparlör
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı yıldızını istiyor
    1. Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı..
    2. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    3. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    4. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    5. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    6. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    7. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    8. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    9. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    10. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    11. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    12. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    13. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    14. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    15. Katar eski başbakanından Türkiye..
    16. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    17. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    18. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    19. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    20. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!