Okulun çatısından düşen fedakar müdür yoğun bakımda

Okul çatısı aktığı için haftasonu olmasına rağmen tadilat için çatıya çıkan Harran Akkuş İlkokulu Müdürü Ramazan Kocaoğlu, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.
Eklenme: 01 Ocak 2017, 22:09
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Okul çatısı aktığı için haftasonu olmasına rağmen tadilat için çatıya çıkan Harran Akkuş İlkokulu Müdürü Ramazan Kocaoğlu, ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.
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