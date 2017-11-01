Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki okula düşen top mermisinde yaralanan öğrencilerden 12 yaşındaki Zigind, “Benle arkadaşım okulun kapısındaydık havan topu düştüğünde. Yüzüm, hep kan oldu. Kanlı bir şekilde hastaneye koşmaya başladım.” dedi.

Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin, Şam’da “gerginliği azaltma” bölgesi içerisinde yer alan Doğu Guta’ya düzenlediği saldırıda bir top mermisinin Cisrin beldesindeki bir okula düşmesi sonucu yaralanan öğrenciler, yaşadıkları dehşeti anlattı.

Doğu Guta bölgesindeki Cisrin beldesi dün Esed güçlerinin yoğun top saldırısına maruz kalmıştı. Bir top mermisinin Cisrin ilkokuluna düşmesi sonucu 7 öğrenci yaşamını yitirdi, onlarca öğrenci de yaralandı.

Öğle arasında okula düşen top mermisinde yaralanan onlarca öğrenci, çevredekiler ile Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince beldedeki sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı. “Beni Bir Adam Hastaneye Ulaştırdı” AA muhabirinin hastanede ziyaret ettiği yaralı öğrencilerden Yamin Berek, “7 yaşındayım, ilkokul birinci sınıfa gidiyorum. Ben sadece top mermisinin okula düştüğünü ve kanlar içinde kaldığımı hatırlıyorum.” dedi.

Yüzden ve sırtından yaralandığını ifade eden Berek, “Beni bir adam hastaneye ulaştırdı. Şimdi eskiye göre çok iyiyim. Saldırıda okulun bahçesi kanlar içindeydi.” diye konuştu.

“Kanlar İçinde Hastaneye Koşmaya Başladım” Yaralanan öğrencilerden 12 yaşındaki Tarik Zigind de “Benle arkadaşım okulun kapısındaydık havan topu düştüğünde. Yüzüm, hep kan oldu. Kanlı bir şekilde hastaneye koşmaya başladım. Küçük kardeşim ile abim de saldırıda yaraladı.” diye konuştu.

Bilal adındaki öğrenci, “Okulumuza havan topu düşmesi sonucu bazı arkadaşlarım yaşamını yitirdi. Ben de yaralandım. Beni hastaneye kimin getirdiğini bilmiyorum. Saldırıda okulda koşturan öğrenciler gördüm, sonrasını hatırlamıyorum.” ifadesini kullandı.

“Top Mermisi Düştüğünde Öğrenciler Bahçedeydi” Saldırıda öğrencilerin kaldırıldığı Cisrin’deki sağlık merkezinin doktorlarından Cemal Muhammed ise şunları kaydetti: “Dün Cisrin beldesi yoğun bir şekilde topçu ateşine maruz kaldı.

Topçu ateşi okulların dağılma saatinde yoğunlaştı. Bir top mermisinin beldedeki Cisrin okuluna düşmesi sonucu 7 öğrenci yaşamını yitirdi, 25’ten fazla öğrenci yaralandı. Saldırıda okuldaki öğrencilerin yüzde 95’i yaralandı. Çünkü top mermisi okula düştüğü esnada öğrenciler okulun bahçesindeydiler.”